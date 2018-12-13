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13 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7743 (280)

Постановление Правительства Российской Федерации от от 10 декабря 2018 г. N 1505 г. Москва "Об ограничении условий и мест розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции"

Дата подписания 10 декабря 2018 г.
Опубликован 13 декабря 2018 г.

В соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 11 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, ликеро-водочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции, которая установлена уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

2. Установить запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в организациях общественного питания.

3. Установить, что запреты, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, не распространяются на стеклоомывающие жидкости, нежидкую непищевую спиртосодержащую продукцию, а также непищевую спиртосодержащую продукцию с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление.

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев