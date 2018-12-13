Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
13.12.2018,  
10:39
Текст:  Руслан Мельников

Стало известно кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35

В случае гипотетического воздушного боя между российским и американским истребителями пятого поколения Су-57 и F-35, "американец" проиграет.

К такому выводу пришел военный эксперт Алексей Леонков, мнение которого приводит телеканал "Звезда". По его словам, новый российский самолет имеет серьезные преимущества перед заокеанским конкурентом. Эксперт приводит образное сравнение, называя Су-57 атакующим, а F-35 - крадущимся хищником.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Серьезное преимущество: аналог "Кинжала" для Су-57 оценили в США

"К тому же тяга вооруженности одного двигателя, которая стоит на F-35, существенно уступает тяге вооруженности двух двигателей, которые стоят на самолете Су-57. Су-57 - это маневрирующий самолет по завоеванию превосходства в воздухе и решения специфических задач с использованием технологии пониженной радиолокационной заметности", - говорит Алексей Леонков. Он считает, что в случае военного конфликта, у Су-57 больше шансов первым применить оружие в бою.

Между тем ранее стало известно о том, что на Су-57 испытывается вооружение, размещенное внутри фюзеляжа. Речь идет о новом поколении авиационных средств поражения.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
самолеты
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Жалкая подделка: "Т-72" с красными флагами замечены у военных в США 12.12.2018
Китайский истребитель пятого поколения замечен в США 07.12.2018
Видео: летчики ВКС РФ отработали "слепую" посадку на Су-34 07.12.2018
истребители
F-35 признан негодным к боевым испытаниям 10.12.2018
Видео: китайские пилоты осваивают истребители Су-35 07.12.2018
пак да
Стали известны летные характеристики для двигателя ПАК ДА 02.10.2018
Создан первый полноразмерный макет нового российского бомбардировщика 01.03.2017