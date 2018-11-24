Истребители Су-57 испытали новое внутрифюзеляжное вооружение

Об этом сообщает Интерфакс АВН со ссылкой на осведомленный источник.
Собеседник агентства подчеркнул, что вооружение, размещенное во внутренних отсеках самолета, является особенностью Су-57. По его словам, испытания такого вооружения уже ведутся.
"Все работает, все нормально", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что Су-57 вооружен новым поколением авиационных средств поражения.
Также сообщается, что внутрифюзеляжное размещение вооружения является одним из требований к истребителям пятого поколения. Между тем Су-57 может нести вооружение и на внешней подвеске. Например, гиперзвуковую ракету Р-37М.
Напомним, ранее сообщалось об уникальном ракетном вооружении Су-57. Дальность его действия повышена в два раза. Это позволяет российскому истребителю наносить удары по противнику, не заходя в зону действия вражеских средств ПВО. При этом вооружение Су-57 обладает такими характеристиками, как высокая точность, помехоустойчивость и малозаметность.
Между тем в интернете появился видеоролик, на котором показана отработка воздушной дозаправки Су-57, у которого дозаправочная штанга выдвигается не так, как у других "сушек".