Истребители Су-57 испытали новое внутрифюзеляжное вооружение

Российские новейшие многофункциональные истребители пятого поколения испытали вооружение, размещенное внутри фюзеляжа.

Об этом сообщает Интерфакс АВН со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что вооружение, размещенное во внутренних отсеках самолета, является особенностью Су-57. По его словам, испытания такого вооружения уже ведутся.

"Все работает, все нормально", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что Су-57 вооружен новым поколением авиационных средств поражения.

Также сообщается, что внутрифюзеляжное размещение вооружения является одним из требований к истребителям пятого поколения. Между тем Су-57 может нести вооружение и на внешней подвеске. Например, гиперзвуковую ракету Р-37М.

Напомним, ранее сообщалось об уникальном ракетном вооружении Су-57. Дальность его действия повышена в два раза. Это позволяет российскому истребителю наносить удары по противнику, не заходя в зону действия вражеских средств ПВО. При этом вооружение Су-57 обладает такими характеристиками, как высокая точность, помехоустойчивость и малозаметность.

Между тем в интернете появился видеоролик, на котором показана отработка воздушной дозаправки Су-57, у которого дозаправочная штанга выдвигается не так, как у других "сушек".