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24.11.2018,  
14:10
Текст:  Руслан Мельников

Истребители Су-57 испытали новое внутрифюзеляжное вооружение

Российские новейшие многофункциональные истребители пятого поколения испытали вооружение, размещенное внутри фюзеляжа.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Об этом сообщает Интерфакс АВН со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что вооружение, размещенное во внутренних отсеках самолета, является особенностью Су-57. По его словам, испытания такого вооружения уже ведутся.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"Все работает, все нормально", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что Су-57 вооружен новым поколением авиационных средств поражения.

Также сообщается, что внутрифюзеляжное размещение вооружения является одним из требований к истребителям пятого поколения. Между тем Су-57 может нести вооружение и на внешней подвеске. Например, гиперзвуковую ракету Р-37М.

Напомним, ранее сообщалось об уникальном ракетном вооружении Су-57. Дальность его действия повышена в два раза. Это позволяет российскому истребителю наносить удары по противнику, не заходя в зону действия вражеских средств ПВО. При этом вооружение Су-57 обладает такими характеристиками, как высокая точность, помехоустойчивость и малозаметность.

Между тем в интернете появился видеоролик, на котором показана отработка воздушной дозаправки Су-57, у которого дозаправочная штанга выдвигается не так, как у других "сушек".

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