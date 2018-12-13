Такси будут обязаны ездить с "шашечками"

Для перевозчиков на такси, а также служб их заказа вводятся новые правила. На это направлен законопроект, который Госдума приняла в первом чтении.

Авторы инициативы предлагают закрепить обязательные требования для легковых такси. Во-первых, должна быть цветографическая схема легкового такси на кузове - пресловутые "шашечки". Должен быть также опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше.

Отметим, что законопроект не содержит требования об обязательной окраске автомобилей в желтый цвет.

Обязательным будет наличие таксометра - в том случае, если плата за пользование такси определяется в соответствии с таким прибором.

Авто должно быть зарегистрировано на территории РФ.

Одна из норм законопроекта гласит об обязательном получении разрешения использовать конкретную машину в качестве такси. Этот документ должен выдаваться компаниям и ИП на срок не менее чем 5 лет. Должно быть именно отдельное разрешение на каждое транспортное средство. Только после получения таких документов возникает право работать на такси.

Разрешение должно находиться в салоне легкового такси и предъявляться по требованию пассажира или полицейского. Право "таксовать" не может быть передано третьим лицам.

Законопроект также определяет основания для аннулирования разрешения по решению уполномоченного органа и суда.

В регионах будут созданы реестры легкового такси, их разместят на официальных сайтах уполномоченных органов.

Также прописана обязанность перевозчиков обеспечивать техобслуживание, ремонт и предрейсовый контроль, проводить медосмотр водителей.

А для самих водителей легкового такси законопроект предусматривает наличие общего водительского стажа не менее трех лет.

Как пояснил на заседании автор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, "законопроект выстраивает прозрачные отношения между государством и таксомоторным сообществом".

По его словам, с добросовестных предпринимателей снимаются излишние административные барьеры для входа на рынок. Принимаются и меры против передела рынка в пользу "прикормленного" бизнеса. В частности, именно этим обусловлено отсутствие нормы об обязательном желтом цвете кузова.

Законопроект также определяет правила для агрегаторов заказов. До начала работы службе нужно будет известить власти о деятельности в конкретном регионе. При этом иностранные организации будут обязаны работать через обособленное подразделение, зарегистрированное в соответствии с законами России.Будут созданы региональных реестров служб заказа легкового такси.

Агрегаторам будет необходимо "обеспечивать обработку информации о заказе легкового такси с использованием баз данных, находящихся на территории РФ". При принятии заказа агрегатор должен будет зарегистрировать его в журнале, который может вестись на бумажном носителе или в электронном виде. Эти данные нужно будет хранить не менее полугода.

Таким образом, устанавливает запрет на воздействие на рынок такси из-за рубежа, пояснил Лысаков.

Он обратил внимание, что законопроект запрещает передачу агрегаторами заказов перевозчикам, не владеющим разрешениями на таксомоторную деятельность. Так что именно агрегаторы будут нести полную ответственность за ДТП, выплачивая пострадавшим компенсации.

Наконец, пресекается осуществление расчетов между службами заказов и таксомоторными перевозчиками через электронные кошельки.