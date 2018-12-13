Новости

В Гамбурге можно забронировать самый маленький в мире дом 04:42
В Бразилии во время спиритического сеанса изнасиловали 200 женщин 04:29
Пентагон: Односторонние военные операции в Сирии неприемлемы 03:54
Госавтоинспекция ввела запрет на внесение поправок в ПДД 03:53
Полиция задержала родственников страсбургского террориста 03:32
В Афинах в результате криминальных разборок был убит человек 03:12
Кремль оценил американскую резолюцию против "Северного потока - 2" 02:57
Мадуро: Визиты иностранных военных самолетов в Венесуэлу продолжатся 02:19
Крупный пожар на складе в Сокольниках ликвидирован 02:16
Кузнецова рассказала о состоянии раненого при взрыве в САР ребенка 02:06
Помпео пригрозил странам ЕС санкциями за нарушение антииранских мер 01:46
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов 01:16
Тереза Мэй сохранила премьерский пост 01:14
"Вильярреал" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча Лиги Европы 00:45
Размахивающий топором мужчина задержан в метро Торонто 00:43
Сенаторы попросили Трампа не поддерживать Эр-Рияд в Йемене 00:38
В Минобороны рассказали о полете Ту-160 над Карибским морем 12.12.2018
Площадь пожара в Сокольниках выросла втрое 12.12.2018
Опубликовано фото подозреваемого в стрельбе в Страсбурге 12.12.2018
В Москве загорелся склад с резиной 12.12.2018
Ангела Меркель поддержала продление санкций в отношении России 12.12.2018
Меркель заявила о готовности продлить санкции против РФ 12.12.2018
Посольство РФ в США: Изоляция Бутиной негативно сказывается на ее здоровье 12.12.2018
Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Сирии 12.12.2018
Напавших с гранатой на силовиков ликвидировали в Назрани 12.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
13.12.2018 04:29
Рубрика: В мире

В Бразилии во время спиритического сеанса изнасиловали 200 женщин

Более 200 женщин обвинили бразильского знахаря в неподобающем поведении во время спиритических сеансов.

Фото: Gaston De Cardenas / AFP
В США насильник инсценировал собственную смерть, чтобы избежать тюрьмы

В прокуратуру штата Гояс обратились клиентки медиума Жоана ди Фариа. Он известен не только в Бразилии, но и за ее пределами.

На прошлой неделе в правоохранительные органы поступило первые 10 заявлений от женщин, которые обвнили знахаря в сексуальных домогательствах.

По словам пострадавших, во время спиритических сеансов целитель отводил их в отдельное помещение, где насиловал. Причем первое заявление поступило от гражданки Нидерландов, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал Globo.

В мире Южная Америка Бразилия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госавтоинспекция ввела запрет на внесение поправок в ПДД
Полиция задержала родственников страсбургского террориста
Кремль оценил американскую резолюцию против "Северного потока - 2"
Тереза Мэй сохранила премьерский пост
Бывший адвокат Трампа получил три года тюрьмы