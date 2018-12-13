В Бразилии во время спиритического сеанса изнасиловали 200 женщин

Более 200 женщин обвинили бразильского знахаря в неподобающем поведении во время спиритических сеансов.
В прокуратуру штата Гояс обратились клиентки медиума Жоана ди Фариа. Он известен не только в Бразилии, но и за ее пределами.
На прошлой неделе в правоохранительные органы поступило первые 10 заявлений от женщин, которые обвнили знахаря в сексуальных домогательствах.
По словам пострадавших, во время спиритических сеансов целитель отводил их в отдельное помещение, где насиловал. Причем первое заявление поступило от гражданки Нидерландов, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал Globo.