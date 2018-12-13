В Госдуме оценили резолюцию ЕС против "Северного потока-2"

В думском комитете по энергетике назвали причины принятия Европарламентом резолюции с призывом отменить реализацию проекта газопровода "Северный поток-2".

В документе, который принят в Страсбурге, Европарламент "заявляет о решающей роли Украины в европейской сети энергоснабжения". "Северный поток-2" осуждается как "политический проект, представляющий угрозу европейской безопасности и усилиям по диверсификации энергоснабжения".

Напомним, что "Северный поток-2" должен по проекту пройти от побережья России через Балтийское море до Германии. Украина опасается в результате потерять доходы от транзита российского газа.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отметил, что политизация проекта "Северный поток-2" связана прежде всего с интересами США, которые продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ.

Что касается проекта газопровода, то он никак не связан с политикой. "Он абсолютно коммерческий и взаимовыгодный - для России, для Германии и для Европы в целом", - отметил Завальный в комментарии RT.

Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток - 2" является абсолютно коммерческим и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Российский сенатор Алексей Пушков также считает, что принятая Европарламентом резолюция против "Северного потока-2" связана с давлением со стороны США.

"Сама по себе резолюция Европарламента против Северного потока не критична. Критичен возможный сдвиг в позиции Берлина, на который жестко давят США", - считает Пушков.