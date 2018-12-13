Громкие аресты высокопоставленных чиновников, подозреваемых в коррупции, продолжаются в Киргизии. В конце прошлой недели компания нескольких членов правительства, уже содержащихся в следственном изоляторе Госкомитета нацбезопасности, пополнилась еще двоими - экс-вице-премьером Дуйшенбком Зилалиевым и замминистра транспорта и дорог Азимканом Жусубалиевым. В ближайшее время к ним может присоединиться бывший глава Государственной таможенной службы Адамкул Жунусов.

Дуйшенбек Зилалиев взят под стражу после попытки покинуть страну. Он пытался вылететь за рубеж из аэропорта "Манас". Формальной причиной запрета выезда стало судебное решение. Немногим ранее Зилалиев был приговорен к трем годам условно - за ложное сообщение о теракте. В день инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова чиновник заявил о бомбе, якобы заложенной на пути следования кортежа. Позже он попытался оправдаться тем, что сотрудники правоохранительных органов его неправильно поняли, но Первомайский райсуд Бишкека, где проходил процесс, расценил действия чиновника иначе.

Впрочем, как оказалось, в последние дни Зилалиев стал фигурантом еще одного уголовного дела. Спецслужбы подозревают его в махинациях с выдачей лицензий на разработку месторождений природных ископаемых. На одном из счетов чиновника нашли почти миллион долларов, которые он не задекларировал. Кроме того, Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) выявил, что Зилалиеву принадлежит ряд объектов недвижимости.

Замминистра транспорта Азимкан Жусубалиев, в свою очередь, попал в поле зрения спецслужб из-за собственных непомерных аппетитов. Его подозревают в вымогательстве взятки в полмиллиона долларов. Сотрудники Антикоррупционной службы ГКНБ задержали высокопоставленного чиновника с поличным при передаче ему части требуемой суммы - 50 тысяч долларов наличными. Деньги он получил от одной из иностранных компаний за продвижение ее интересов. Ранее, как утверждают источники в Госкомитете, замминистра успел получить от нее же 120 тысяч долларов.

Адамкул Жунусов, возглавлявший таможню республики с 2013 по 2016 годы, подозревается в злоупотреблениях. Он разыскивался правоохранительными органами республики с августа 2018-го и какое-то время успешно скрывался за рубежом - в США. Задержали бывшего чиновника в Баку - в аэропорту имени Гейдара Алиева, где он осуществлял пересадку, следуя в третью страну. Судебные органы Азербайджана уже выдали санкцию на арест и экстрадицию бывшего главы киргизской таможни.

Согласно версии следствия, Жунусов "организовал устойчивую коррупционную связь с представителями одной из частных компаний и другими должностными лицами ведомства". Фирма в итоге получила значительные преференции при оформлении ввозимых в Киргизию товаров, а ущерб государству, нанесенный чиновником, оценивается в 166 миллионов сомов.

Кстати



Правительство Киргизии реанимирует Антикоррупционный совет, созданный в 2015 году. По данным отдела информационного обеспечения кабинета министров, структура займется мониторингом и оценкой реализации антикоррупционных мер, а также разработкой новых способов противодействия преступности среди чиновников. В состав совета включат руководителей отдельных госорганов, представителей гражданских организаций и деловых кругов.

Прямая речь

Сооронбай Жээнбеков, президент КР:

- Борьба с коррупцией является приоритетным направлением госполитики. Мы начали ломать укоренившуюся систему ухода чиновников от ответственности, когда они переписывали все имущество на родственников, других граждан. Люди, которые злоупотребляют госполномочиями в угоду собственному карману, должны быть не просто наказаны по закону. Нужно, чтобы их подвергли публичному позору. Необходимо создать в обществе такую атмосферу, чтобы коррупционер не мог свободно ходить по улице! Подобное отношение стоит прививать киргизстанцам с детства - в школах, детских садах, семьях.