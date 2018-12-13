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13.12.2018 23:39
Рубрика: В мире

В полицейской спецоперации ликвидирован страсбургский стрелок

Подозреваемый по делу о стрельбе в Страсбурге Шериф Шекатт ликвидирован в ходе полицейской спецоперации, передает ТАСС информацию Франс Пресс.

Фото: REUTERS/VINCENT KESSLER
Полиция задержала родственников страсбургского террориста
Опубликовано фото подозреваемого в стрельбе в Страсбурге

Операция проходила в районе Нодорф, в котором два дня назад подозреваемый и расстрелял толпу прохожих. Тогда погибли три человека и 13 получили ранения.

Личность стрелка была установлена достаточно быстро, но задержать его на месте преступления тогда не удалось. Он почти двое суток скрывался в городе.

Подробности спецоперации полиция пока не разглашает. Известно лишь, что Шекатт скрывался на территории одного из складов в районе Мэно.

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