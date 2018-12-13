В полицейской спецоперации ликвидирован страсбургский стрелок

Подозреваемый по делу о стрельбе в Страсбурге Шериф Шекатт ликвидирован в ходе полицейской спецоперации, передает ТАСС информацию Франс Пресс.

Операция проходила в районе Нодорф, в котором два дня назад подозреваемый и расстрелял толпу прохожих. Тогда погибли три человека и 13 получили ранения.

Личность стрелка была установлена достаточно быстро, но задержать его на месте преступления тогда не удалось. Он почти двое суток скрывался в городе.

Подробности спецоперации полиция пока не разглашает. Известно лишь, что Шекатт скрывался на территории одного из складов в районе Мэно.