В Польше задержали россиянина по подозрению в связях с террористами

Польские спецслужбы задержали гражданина РФ по подозрению в связях с террористами. По некоторым данным, арестованный является выходцем из Чечни. Его фамилия не называется.

"Мужчина был отправлен в прокуратуру, где услышал обвинения в участии в террористической группе", - отметил пресс-секретарь министра-координатора работы спецслужб Станислав Жарын, которого цитирует ТАСС.

По информации правоохранителей, задержанный состоял в террористических организациях и принимал участие в боях на стороне "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) на территории Сирии.

Примечательно, что россиянин находился в Польше на законных основаниях. Однако он поддерживал связи с радикалами, что могло угрожать безопасности польского государства.