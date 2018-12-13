В России создается система долговременного ухода за пожилыми

В шести регионах страны проходят пилотные проекты по организации долговременного ухода за пожилыми людьми. Как организовать такую помощь, что еще понадобится, чтобы старшее поколение дольше оставалось активным и востребованным в социуме, обсуждали участники Всероссийского форума "Россия - территория заботы".

В России появилось много проектов, связанных с продлением здорового долголетия пожилых людей. Фото: Сергей Михеев/ РГ

К 2030 году каждый четвертый россиянин будет старше 60 лет. "Продолжительность жизни увеличивается и, соответственно, растет доля людей старшего поколения. Поэтому задача государства и общества - реагировать на эти изменения, - сказала главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. - Появилось множество проектов, связанных с заботой о пожилых людях и продлением их здорового долголетия. Перед нами стоит задача нового уровня - систематизировать и объединить усилия всех участников и получить эффект от тех, порой уникальных, инициатив, которые уже запущены или только планируются".

До сих пор системы социальной и медицинской помощи пожилым гражданам выстраивались и существовали параллельно. "Нам предстоит перестроить эту систему: медики и соцзащита должны работать в тесном контакте, - считает первый зам министра труда и соцзащиты Алексей Вовченко. - Предстоит также изменить критерии, по которым люди старшего поколения смогут получить социальную поддержку от государства. Сегодня у нас действует заявительный принцип, то есть человек должен сам обратиться в службу социальной защиты. А его нуждаемость определяется по двум критериям: одинок ли он, и каковы условия его проживания. Этот порядок нужно изменить".

Во-первых, предстоит провести огромную работу, выявив нуждающихся в помощи, особенно в отдаленных районах. В сельской местности это будет сделано с помощью подворовых обходов, пояснил чиновник. Во-вторых, спектр социальной помощи будет расширен. Речь идет не только о стационарах, но и об устройстве социальных учреждений дневного пребывания, и о помощи пожилым на дому.

В Рязанской, Ленинградской областях и еще четырех регионах стартовали "пилоты" по организации разных форм долговременного ухода. Например, в городе Касимов Рязанской области более 30 одиноко проживающих маломобильных граждан получили опеку. Специально обученные помощники регулярно навещают своих подопечных, помогают им справляться с домашними делами. Дома и квартиры переоборудовали так, чтобы в них было удобнее жить. И даже предоставили желающим тренажеры для укрепления здоровья.

Также в стране начали активно готовить гериатров - врачей, нацеленных на лечение старческих недугов, сообщила Ольга Ткачева.