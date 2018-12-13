В Швеции под эгидой ООН договорились о перемирии в йеменской Ходейде

Стороны конфликта договорились вывести войска из города Ходейда в Йемене. Соглашение было достигнуто при посредничестве ООН и окончательно оформлено в ходе переговоров в Швеции, сообщается на официальном сайте Организации.

"Достигнуто соглашение по порту Ходейда и одноименному городу, обоюдному выводу оттуда военных и прекращению огня", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который участвовал в мероприятии. Встреча прошла в небольшой шведской деревушке к северу от Стокгольма.

По словам генсека, договоренности облегчат гуманитарный доступ для гражданского населения и улучшат условия миллионов йеменцев.

"Сегодня мы наблюдаем начало конца одной из самых больших трагедий XXI века - конфликта в Йемене, самого тяжелого гуманитарного кризиса в мире", - написал Гутерреш в своем Twitter.

Противостояние в Йемене между хуситами и правительственными силами началось в 2014 году. По некоторым оценкам, в результате этих событий около 24 миллионов человек (три четверти населения Йемена - прим. "РГ") испытывают сложности с провиантом и нуждаются в защите.