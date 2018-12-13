В США убит подросток, устроивший стрельбу в школе

В американском городке Ричмонд (штат Индиана) полицейские ликвидировали подростка, устроившего стрельбу в местной школе, передает ТАСС.

"В результате стрельбы, вспыхнувшей в школе "Деннис" в Ричмонде, несовершеннолетний подозреваемый убит. Другие учащиеся не пострадали", - подтвердили в полиции.

Известно, что стрельба началась примерно в 16:00 мск, после чего к учебному заведению были подтянуты силы полиции города и штата, а также подчиняющееся шерифу подразделение.

Возраст стрелка и его мотивы пока не уточняются.