В Турции при ЧП с поездом погибли не менее четырех человек

#BREAKING VIDEO: Multi People Injured In High-Speed Train Crash In The Turkish Capital Of #Anakara - #Turkey #Anakara pic.twitter.com/4JKCiYtcVV— Viviana (@Viviurway) 13 декабря 2018 г.
В Турции погибли не менее четырех человек в результате ЧП со скоростным поездом, который следовал из Анкары в Конью. Два вагона сошли с рельсов. Насчитывается 43 пострадавших, передает агентство Associated Press.
Причины инцидента выясняются. На данный момент отрабатывается две версии случившегося. Так, к трагедии могло привести обрушение пешеходного перехода. Впрочем, некоторые СМИ говорят о столкновении скоростного состава с маневровым локомотивом.
На месте аварии работают бригады скорой помощи и спасателей. В Сети появляются видео и фото с места ЧП.
Российские дипломаты уточняют наличие граждан РФ среди раненых.
#BREAKING Many reportedly wounded after an high speed train collided and derailed in Turkey's Ankara pic.twitter.com/J1dk9UhkGM— Mehmet Dikbayır (@mehmetdikbayir) 13 декабря 2018 г.