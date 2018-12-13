В Турции при ЧП с поездом погибли не менее четырех человек

В Турции погибли не менее четырех человек в результате ЧП со скоростным поездом, который следовал из Анкары в Конью. Два вагона сошли с рельсов. Насчитывается 43 пострадавших, передает агентство Associated Press.

Причины инцидента выясняются. На данный момент отрабатывается две версии случившегося. Так, к трагедии могло привести обрушение пешеходного перехода. Впрочем, некоторые СМИ говорят о столкновении скоростного состава с маневровым локомотивом.

На месте аварии работают бригады скорой помощи и спасателей. В Сети появляются видео и фото с места ЧП.

Российские дипломаты уточняют наличие граждан РФ среди раненых.