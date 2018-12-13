В Турции с рельсов сошел скоростной поезд

В Турции с рельсов сошел поезд. По предварительным данным, есть пострадавшие. Их количество в настоящий момент уточняется, передает NBC News.

Инцидент произошел в Анкаре. Причины ЧП выясняются. По предварительным сведениям, к трагедии могло привести обрушение пешеходного перехода. К месту происшествия стягиваются кареты скорой помощи и бригады спасателей.

Пока неизвестно, есть ли среди раненых граждане РФ. Российские дипломаты в данный момент собирают информацию на этот счет.

"Посольство получило информацию о крушении поезда и выясняет, есть ли среди пострадавших граждане России", - рассказала пресс-атташе российской дипмиссии в Анкаре Ирина Касимова, которую цитирует РИА Новости.