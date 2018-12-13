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13.12.2018 23:09
Рубрика: Власть

Ешьте на здоровье

Валентина Матвиенко призвала принять стандарты социального питания
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Столичный выпуск №7745 (282)
В России необходимо принять на федеральном уровне стандарты социального питания, особое внимание следует уделить качеству продуктов для детей в школах и садиках. Об этом заявила в четверг на заседании Совета законодателей председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Госдуму на заседании представлял первый вице-спикер Александр Жуков.

"От сбалансированности и качества питания во многом зависит здоровье нации, ее будущее, - отметила она. - По оценкам специалистов, влияние плохого питания способствует развитию различных серьезных заболеваний".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Глава минздрава Вероника Скворцова привела данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым "44 процента случаев заболевания диабетом и до 41 процента раковых заболеваний вызваны избыточным весом и ожирением".

"Абдоминальное ожирение отмечается у двух третей исследованных, что отражает общемировую тенденцию последних лет", это уже отечественные данные. Причем с возрастом масштаб проблемы растет. Если в возрастной категории 35-44 года ожирением страдают 27 процентов мужчин и 25 процентов женщин, то в 55-64 года этим недугом страдают уже 36 процентов мужчин и 52 процента женщин.

Еще одна проблема - фальсификаты. "Чаще всего это касается молочной продукции - зачастую недобросовестные производители в погоне за прибылью "пичкают" их суррогатами из растительного сырья", - отметила Матвиенко.

Самое страшное, что такие "продукты" нередко попадают и в учреждения социальной сферы: в школы, детские сады, считает глава верхней палаты парламента. Одна из причин этой проблемы лежит "на поверхности" - законодательство о госзакупках предписывает выбирать поставщика, который предлагает минимальную цену, а не лучшее качество. Нет и надлежащего контроля безопасности продуктов на приемке.\

Самое страшное, что некачественные продукты нередко попадают и в учреждения социальной сферы: в школы, детские сады

Улучшить ситуацию можно путем нормативного регулирования. Отдельного закона о социальном питании в России нет, посетовала глава Совфеда и напомнила, что задача по его разработке ставилась еще в 2012 году в рамках реализации Основ государственной политики в области здорового питания населения.

"Однако впоследствии по непонятным причинам этот пункт плана реализации Основ был исключен", - уточнила спикер.

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В некоторых российских регионах законы о социальном питании приняты и успешно реализуются, например в Санкт-Петербурге и Ульяновской области. "Но, считаю, что нам необходимо разработать и утвердить на федеральном уровне единые стандарты социального питания", - заявила глава Совфеда.

При этом она призвала обратить особое внимание на качество продуктов в школах и детских садах. Ситуация по стране неоднородная, сообщила Матвиенко. "Есть регионы, где менее половины школьников обеспечены горячей пищей. Такое положение дел просто неприемлемо. Дети должны полноценно питаться", - уверена председатель СФ.

Решению этого вопроса будет способствовать разработанный в Совете Федерации проект федерального закона о детском питании, считает она. Сенаторы настроены внести его в Госдуму в январе и принять в течение весенней сессии парламента.

Помимо неполноценного питания, в детские учреждения при нынешнем положении дел попадает и просто опасное, которое вызывает отравления и причиняет вред здоровью. По итогам расследования одного такого случая выяснилось, что конкурс выиграла сомнительная фирма, передавшая выполнение обязательств субподрядчику, рассказала Матвиенко.

После этого глава ФАС Игорь Артемьев в беседе с ней согласился с тем, что, когда речь идет о детском питании, у исполнителей должна быть не только адекватная цена и достойное качество, но у собственная инфраструктура по приготовлению еды для школ и детсадов. Антимонопольное ведомство, сообщила глава Совфеда, намерено подкорректировать свои конкурсные требования в части недопущения субподрядчиков к выполнению таких контрактов.

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