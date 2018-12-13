Во Вьетнаме 14 человек стали жертвами наводнения

В центральных вьетнамских провинциях Куангнам, Куангнгай, Фуйен и Кханьхоа непрекращающиеся с восьмого декабря ливни привели к наводнениям. Во многих районах улицы и дороги оказались полностью затопленными, уничтожены обширные участки сельскохозяйственных угодий, повреждены ЛЭП.

Из-за паводка пострадали свыше 10 тысяч жилых домов. Жертвами наводнения уже стали 14 человек, один местный житель пропал без вести, пишет ТАСС, ссылаясь на национальный комитет по предотвращению последствий стихийных бедствий.

По распоряжению правительства Вьетнама, в пострадавших провинциях начались масштабные восстановительные работы. На борьбу с последствиями наводнений мобилизованы армия и полиция.

По официальным данным, за 11 месяцев этого года стихийные бедствия во Вьетнаме унесли жизни 189 человек. Материальный ущерб составил 385 миллионов долларов.