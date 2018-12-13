Возбуждено дело в отношении поднявших цены на цифровые приставки магазинов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела анализ изменения цен на ТВ-приставки с июня по декабрь 2018 года. Мониторинг служба ведет по поручению правительства. Пристальное внимание к этой теме связано с тем, что в России начался переход с аналогового на цифровое вещание. Чтобы смотреть в хорошем качестве 20 общефедеральных каналов на аналоговом телевизоре, необходимо купить приставку.

В Тверской области уже "перешли на цифру" с 3 декабря, и анализ цен показал, что в тверских сетевых магазинах стоимость приставок с июня по декабрь 2018 года на отдельные модели ТВ-приставок выросла. В низком ценовом сегменте увеличение цен составляет от 30 до 100 процентов. В сегменте свыше 1000 рублей увеличение составляет от пяти до 83,9 процента.

ФАС усмотрела в действиях сетевых магазинов признаки нарушения закона о защите конкуренции, а именно необоснованное завышение розничных цен на ТВ-приставки. Признаки установления монопольно высокой цены были выявлены в действиях ООО "ДНС РИТЕЙЛ", ООО "МВМ", ООО "ЭЛЬДОРАДО", НАО "ЮЛМАРТ", отмечается в сообщении ведомства.

Антимонопольная служба напоминает о недопустимости необоснованного повышения цен на социально ориентированных рынках, в особенности на фоне перехода на цифровое вещание.