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Рубрика: Общество
Проект: События года 2018

13.12.2018 13:20
Текст: Марина Гусенко

За лечение пожилых людей будут платить повышенный тариф в ОМС

В 2019 году в системе ОМС увеличатся тарифы на лечение россиян старше 60 лет. Это заложено в программе госгарантий, о чем журналистам сообщила замглавы Минздрава Татьяна Яковлева.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Она уточнила, что для оплаты работы врачей предусмотрены повышающие коэффициенты за трудоемкость, сложность лечения, а также - и сложность лечения людей старше 60 лет. По всем профилям за лечение людей зрелого возраста будут платить больше, чем за людей трудоспособного возраста.

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Так же Яковлева сообщила, что в регионах России начинают работать гериатры, и они смогут уделять одному пациенту до 30 минут, и это время будет оплачено. Кроме того, по словам Яковлевой, Минздрав предполагает использовать гаджеты, чтобы контролировать здоровье пожилых людей.

Пилотные проекты уже начались. С помощью гаджетов можно будет, находясь дома, проверить пульс, сахар, давление, и автоматически передать эти данные участковому врачу.

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