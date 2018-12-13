За лечение пожилых людей будут платить повышенный тариф в ОМС

В 2019 году в системе ОМС увеличатся тарифы на лечение россиян старше 60 лет. Это заложено в программе госгарантий, о чем журналистам сообщила замглавы Минздрава Татьяна Яковлева.

Она уточнила, что для оплаты работы врачей предусмотрены повышающие коэффициенты за трудоемкость, сложность лечения, а также - и сложность лечения людей старше 60 лет. По всем профилям за лечение людей зрелого возраста будут платить больше, чем за людей трудоспособного возраста.

Так же Яковлева сообщила, что в регионах России начинают работать гериатры, и они смогут уделять одному пациенту до 30 минут, и это время будет оплачено. Кроме того, по словам Яковлевой, Минздрав предполагает использовать гаджеты, чтобы контролировать здоровье пожилых людей.

Пилотные проекты уже начались. С помощью гаджетов можно будет, находясь дома, проверить пульс, сахар, давление, и автоматически передать эти данные участковому врачу.