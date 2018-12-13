Захарова: Вашингтон поощряет церковный раскол на Украине

США поощряют церковный раскол на Украине и поддерживают соответствующие шаги президента страны Петра Порошенко в этом направлении. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат также раскритиковала заявления госдепартамента США о нарушениях религиозных свобод в России, назвав их непрофессиональными. "Что у людей происходит в госдепартаменте, понять невозможно. Там вообще специалисты остались? Какой-то парад непрофессиональных заявлений, которые мы видим от американских дипломатов, причем я бы сказала, высшего звена", - резюмировал Захарова.