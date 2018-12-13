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Рубрика: Спорт

С сербским акцентом

Женская сборная узнала соперников по Евробаскету-2019
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Столичный выпуск №7743 (280)
Вчера в Белграде состоялась жеребьевка группового этапа женского чемпионата Европы. Турнир пройдет с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии. Своих соперников по групповому этапу узнали 16 команд, в числе которых и сборная России.
На групповом этапе Евробаскета сборная России сыграет с Бельгией, Сербией и Белоруссией Фото: russiabasket.ru На групповом этапе Евробаскета сборная России сыграет с Бельгией, Сербией и Белоруссией Фото: russiabasket.ru
На групповом этапе Евробаскета сборная России сыграет с Бельгией, Сербией и Белоруссией Фото: russiabasket.ru

Наши девушки блестяще провели квалификационный турнир, благодаря чему получили место в первой корзине при жеребьевке. Впрочем, статус сеяных россиянкам не особенно помог. В соперницах по группе D у них оказались хозяйки турнира сборная Сербии, а также Бельгия и Белоруссия. И каждую из этих команд стоит опасаться - в полноги попасть в четвертьфинал, заняв первое или второе место в квартете, тут точно не получится.

Фото: РИА Новости
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Чемпионат для российской сборной начнется 27 июня матчем против Бельгии. Не самая баскетбольная держава в последнее время добилась серьезного прогресса. Результатом которого стала "бронза" предыдущего чемпионата Европы, который состоялся в 2017-м. Тогда, кстати, на групповом этапе росянки также встречались с Бельгией, и уступили ей в овертайме.

Далее нашу сборную ждет еще более трудное испытание в виде Сербии. В 2015-м эта команда брала "золото" Евробаскета, а на Олимпиаде в Рио, куда россиянки не отобрались, балканские баскетболистки финишировали третьими. Ну а в воскресенье, 30 июня, российские девушки завершат групповой этап встречей с Белоруссией.

Наши девушки блестяще провели квалификацию и получили место в первой корзине. Но статус сеяных им не очень помог

Отметим, что матчи группы D состоятся в Зренянине. Это пятый по величине город страны, в котором проживает порядка 140 тысяч человек. Плей-офф же пройдет в столице Сербии Белграде.

Кстати

Все четыре игры "Финала четырех" женского Кубка России можно будет посмотреть на телеканале "Матч! Наш спорт". Напомним, что "Финал четырех" Кубка России-2018/19 среди женских команд пройдет 22-23 декабря в Курске. В полуфиналах сыграют УГМК (Екатеринбург) - "Спарта энд К" (Видное) и "Динамо" (Курск) - "Надежда" (Оренбургская область). Также все игры "Финала четырех" будут показаны в прямом эфире на официальном сайте Российской федерации баскетбола.

Спорт Баскетбол
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