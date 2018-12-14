Компания Splashdata, регулярно публикующая подборку из ста наиболее часто используемых (и потому опасных) паролей, рассказала, какие пароли стали самыми популярными в 2018 году.
Десятка самых плохих паролей выглядит так:
- 123456
- password
- 123456789
- 12345678
- 12345
- 111111
- 1234567
- sunshine
- qwerty
- iloveyou
Новичком рейтинга оказался пароль donald - он расположился на 23 месте, между комбинациями aa123456 и password1. Замыкают "сотню худших" пароли london, 1992 и biteme ("укуси меня").
Рейтинг наиболее популярных паролей составляется на основе утечек данных интернет-пользователей, регулярно появляющихся в открытом доступе в Сети. За основу берутся данные нескольких миллионов людей.
В Splashdata отмечают, что, несмотря на все старания специалистов, пользователи продолжают массово использовать простые пароли, в то время как кодовые комбинации должны быть сложными и включать в себя буквы разного регистра, цифры и спецсимволы - знаки подчеркивания, звездочки, решетки и так далее.