"Ад перфекциониста" обнаружили в калькуляторе Windows 10

Пользователи Windows 10 заметили, что после обновления в стандартном приложении "Калькулятор" изменились размеры кнопок. Это можно увидеть после запуска калькулятора, когда программа открывается в размере по умолчанию.

@Microsoft The windows calculator needs a fix! The top two middle buttons is off by one pixel and it makes me uncomfortable.. Much! #OCD #PleaseFixIt pic.twitter.com/p2Dlv9aUJN — Dennis Jakobsen (@MrZanyz) 13 декабря 2018 г.

На скриншотах, которые публикуют пользователи в соцсетях, видно, что кнопка извлечения корня на пиксель или два меньше, чем кнопка возведения в квадрат.

При увеличении и уменьшении размеров окна программы размеры кнопок могут меняться - в одних случаях они становятся одинаковыми, а в каких-то кнопка извлечения корня становится больше.

В Microsoft пока не отреагировали на необычный сбой. В соцсетях уже называют новый калькулятор "адом перфекциониста". Под этим термином подразумевается неаккуратное, бессистемное, несимметричное размещение практически любых объектов.