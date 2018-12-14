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"Ад перфекциониста" обнаружили в калькуляторе Windows 10

14.12.2018,  
14:35
Текст:  Антон Благовещенский

Пользователи Windows 10 заметили, что после обновления в стандартном приложении "Калькулятор" изменились размеры кнопок. Это можно увидеть после запуска калькулятора, когда программа открывается в размере по умолчанию.

На скриншотах, которые публикуют пользователи в соцсетях, видно, что кнопка извлечения корня на пиксель или два меньше, чем кнопка возведения в квадрат.

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При увеличении и уменьшении размеров окна программы размеры кнопок могут меняться - в одних случаях они становятся одинаковыми, а в каких-то кнопка извлечения корня становится больше.

В Microsoft пока не отреагировали на необычный сбой. В соцсетях уже называют новый калькулятор "адом перфекциониста". Под этим термином подразумевается неаккуратное, бессистемное, несимметричное размещение практически любых объектов.

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