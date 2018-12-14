"Ак Барс" объявил о подписании контракта с бывшим футболистом Савиным

Утро пятницы ознаменовалось неожиданной новостью. Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" объявил о подписании контракта с новым игроком. Наверное, в этом не было бы ничего необычного, но дело в том, что новичком клуба стал бывший футболист, а ныне - известный телеведущий Евгений Савин.

Вероятно, это шутка. По крайней мере, клуб с излишне убедительной серьезностью подчеркивает, что Савин "в чемпионатах страны провел 166 матчей, в которых набрал 46 (43+3) очков" - не уточняя, разумеется, что речь идет о футбольных первенствах. И человек несведущий может догадаться о том, что новым игроком команды стал экс-футболист, только из прямой речи самого Савина.

"Мне пора вернуться в большой спорт, КХЛ - это очень крутой вызов. Я прилетел в Казань, чтобы показать, что реально могу конкурировать с хоккеистами, - заявил Савин, добавив потрясающую фразу, говорящую о "серьезности" намерений сторон. - До футбола я занимался хоккеем в Сибири, в Тобольске, так что умею стоять на коньках".Более того, если верить Евгению, игроком команды КХЛ может стать едва ли не любой желающий. По крайней мере, сам Савин не предпринимал для этого серьезных усилий, а просто предложил свои услуги.

"Я позвонил в клуб, спросил, не нужно ли усиление. "Ак Барс" согласился, и я очень рад, что мне дают шанс, - сказал спортсмен. - Главное - не убиться на первой же тренировке, и чтобы тренерский штаб доверил бы мне хотя бы пять минут. Забить гол тоже важно".

Впрочем, не исключено, что Савин действительно появится на льду в составе "Ак Барса". Как бы то ни было, хоть он и не хоккеист, никто не отменял того факта, что он профессиональный спортсмен. В любом случае, посмотреть на это будет в высшей степени интересно.