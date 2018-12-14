Александр Лукашенко ответит на письмо Брижит Бардо

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ответить на открытое письмо французской актрисы и зоозащитницы Брижит Бардо, которая призвала власти республики защитить бездомных животных от истребления.

Белорусский лидер признал, что эта тема "очень важная". По словам Лукашенко, которого цитирует РИА Новости, специалисты уже готовят ответ Бардо. Он и сам пообещал глубже вникнуть в тему, назвав безответственное отношение к домашним животным, которых выбрасывают на улицу, а затем усыпляют, "безобразием":

"Это безобразие наше с вами,бездомные кошки и собаки - это от нас".

По мнению Лукашенко, проблема останется нерешенной, пока в самом обществе не изменится к ней отношение.