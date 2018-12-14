Власть
14.12.2018 17:07
Текст: Екатерина Забродина

Александр Лукашенко ответит на письмо Брижит Бардо

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ответить на открытое письмо французской актрисы и зоозащитницы Брижит Бардо, которая призвала власти республики защитить бездомных животных от истребления.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси.
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Фото: "РГ"
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Белорусский лидер признал, что эта тема "очень важная". По словам Лукашенко, которого цитирует РИА Новости, специалисты уже готовят ответ Бардо. Он и сам пообещал глубже вникнуть в тему, назвав безответственное отношение к домашним животным, которых выбрасывают на улицу, а затем усыпляют, "безобразием":

"Это безобразие наше с вами,бездомные кошки и собаки - это от нас".

По мнению Лукашенко, проблема останется нерешенной, пока в самом обществе не изменится к ней отношение.

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