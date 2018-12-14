Лукашенко собирается посетить Чечню

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал представителям российского медиасообщества, с которыми встречается сегодня в Минске, что хотел бы побывать в Чеченской республике, как только у него появится такая возможность. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Точные сроки поездки в Чечню белорусский президент не назвал, но подтвердил, что получил приглашение приехать от главы республики Рамзана Кадырова, который посещал Минск в сентябре прошлого года.

Особенно Александр Лукашенко хотел бы посмотреть Грозный. Он вспомнил, как однажды через территорию Беларуси в Польшу ехали несколько чеченских семей на заработки по официальному приглашению. Однако в последний момент польские власти решили отказать им во въезде, вернув пассажиров с маленькими детьми и вещами обратно в Брест. Тогда белорусский глава лично распорядился позаботиться о каждом из них.

Лукашенко также рассказал о том, что его страна готова сотрудничать с северокавказской республикой в таких сферах, как нефтепереработка или овцеводство.