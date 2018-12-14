Александр Роднянский и Кевин Макдональд снимут документальный фильм

Продюсера Александра Роднянского нашему читателю представлять не надо. Обладателя премии "Оскар” Кевина Макдональда - тоже. На всякий случай напомним, что британский кинорежиссер, продюсер и сценарист наиболее известен по картинам "Однажды в сентябре", "Касаясь пустоты", "Последний король Шотландии", "Большая игра", "Марли" и другим.

И сегодня пришла новость о том, что Роднянский и Макдональд вместе с продюсером Розанной Коренберг снимут новый документальный фильм. Он расскажет о судьбе еврейских беженцев, пытавшихся бежать от нацистской угрозы из Германии, Австрии и оккупированной Чехословакии. Они пытались найти страну, готовую предоставить им убежище. Впервые вопрос об их судьбе рассматривался на международной конференции в Эвиане в 1938 году. В итоге длительных дискуссий из 32 стран-участниц, среди которых были лидеры демократического мира США и Великобритания, принять небольшую часть беженцев согласилась лишь крохотная Доминиканская республика.

В 1939 году немецкий корабль "Сент-Луис” с 900 еврейскими беженцами, купившими по специальной программе гражданство Кубы, отправился на карибский остров, но местные власти не разрешили пассажирам даже сойти на берег. После отказа и правительства США принять беженцев корабль был вынужден вернуться в Европу, где большинство пассажиров были убиты нацистами. В 1943 году на Бермудской конференции была предпринята еще одна попытка решить судьбу еврейских беженцев, массово уничтожаемых в Европе, но и она окончилась провалом.

"Если сопоставить высказывания западных политиков и многих граждан о проблеме беженцев в 1939 году и сегодня, то легко обнаружить совершенно одинаковую риторику. Это те же ксенофобские и националистические высказывания, которые привели в итоге к одной из самых страшных катастроф в истории человечества. Будущий фильм расскажет забытую многими историю, столь созвучную происходящим сегодня в мире событиям, историю о том, к каким чудовищным последствиям может привести бездействие общества”, - говорит продюсер Александр Роднянский.

"Эта глава из сравнительно недавней истории человечества не только напоминает нам о том, что происходит в мире здесь и сейчас, но и более того - она звучит как предупреждение”, - добавляет Кевин Макдональд - Мы очень рады возможности сделать этот фильм вместе с Александром”.

Документальный фильм о судьбе еврейских беженцев стал вторым проектом, о котором объявила компания Александра Роднянского. Ранее продюсер говорил о фильме "Допрос президента", рассказывающий основанную на реальных событиях историю допроса Саддама Хуссейна. Режиссером этой картины станет Зиад Дуэри, обладатель приза Венецианского кинофестиваля и номинант на премию "Оскар” (фильм "Оскорбление”).