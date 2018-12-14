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14.12.2018 03:23
Рубрика: В мире

Американка оскорбила соперниц на конкурсе "Мисс Вселенная"

Участвующая в конкурсе "Мисс Вселенная" американка позволила себе ряд высказываний, которые возмутили интернет-пользователей.
Фото: REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA Фото: REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA
Фото: REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA

В своем Instagram Сара Саммерс разместила провокационный видеоролик. Она вместе с представительницами Австралии и Колумбии обсуждает соперниц. Досталось девушкам, приехавшим из Вьетнама и Камбоджи. Они владеют английским языком не в совершенстве, что и стало поводом для шуточек.

Фото: REUTERS/ Jason Lee
Фото: "Мисс мира - 2018" стала мексиканка

"Мисс Камбоджа" совсем не говорит по-английски, а тут ни один человек не говорит на ее языке. Ей должно быть так одиноко. Бедная девочка", - ерничает Саммерс.

В Сети юмор участниц конкурса не оценили. "Именно так выглядит ксенофобия. Даже если она пытается выразить сочувствие, ее нетолерантная интонация говорит об обратном", - написал в соцсетях один из пользователей. Другой поддержал его. "Эти трое так меня разочаровали. Их надо выгнать с конкурса", - говорится в сообщении, опубликованнов в Twitter.

Добавим, что финал конкурса "Мисс Вселенная - 2018" пройдет 17 декабря в Бангкоке.

В мире США
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