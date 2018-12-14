Американка оскорбила соперниц на конкурсе "Мисс Вселенная"

В своем Instagram Сара Саммерс разместила провокационный видеоролик. Она вместе с представительницами Австралии и Колумбии обсуждает соперниц. Досталось девушкам, приехавшим из Вьетнама и Камбоджи. Они владеют английским языком не в совершенстве, что и стало поводом для шуточек.
"Мисс Камбоджа" совсем не говорит по-английски, а тут ни один человек не говорит на ее языке. Ей должно быть так одиноко. Бедная девочка", - ерничает Саммерс.
В Сети юмор участниц конкурса не оценили. "Именно так выглядит ксенофобия. Даже если она пытается выразить сочувствие, ее нетолерантная интонация говорит об обратном", - написал в соцсетях один из пользователей. Другой поддержал его. "Эти трое так меня разочаровали. Их надо выгнать с конкурса", - говорится в сообщении, опубликованнов в Twitter.
Добавим, что финал конкурса "Мисс Вселенная - 2018" пройдет 17 декабря в Бангкоке.
beauty competition or speaking competition?so dissapointed with 3 of them :) lesson: don judge person by their beauty 😷 #valeriamorales #sarahrosesummers #francescahung #MissUniverseThailand2018 #MissUniverse2018 pic.twitter.com/4t25pmBoE9— . (@alsocasper) 11 декабря 2018 г.