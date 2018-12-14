Армия Венесуэлы приведена в максимальную боевую готовность

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг отдал приказ вооруженным силам быть в максимальной боевой готовности. Об этом он написал в своем Twitter, отметив, что это необходимо, чтобы "победить империалистические заговоры и поддерживать мир".

Ранее Мадуро обвинил советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в подготовке покушения на него, а также организации госпереворота в стране. Президента Колумбии Ивана Дуке Мадуро назвал "соучастником" этого плана, пишет РИА Новости.

Президент Венесуэлы также уверен, что именно Соединенные Штаты стоят за неудачным покушением на него, которое было совершено несколько месяцев назад.