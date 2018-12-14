Австрия выразила готовность организовать встречу Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в Аргентине. 30 ноября 2018. Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Австрия готова принять у себя саммит РФ и США, если сторонам удастся согласовать подобную встречу. Об этом в четверг заявила российским журналистам спецпредставитель МИД Австрии по вопросам России Маргот Клестиль-Леффлер.

По ее словам, у Австрии накоплен большой опыт проведения подобных встреч. "Мы бы могли предоставить площадку для такого саммита", - цитирует ТАСС.

Первая полноформатная встреча лидеров России и США состоялась 16 июля в Хельсинки. Стороны положительно оценили переговоры.

Ожидалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в ноябре на полях саммита "Большой двадцатки" в Аргентине. Однако глава Белого дома отказался от полноценной встречи на высшем уровне. Лидеры России и США "на ногах" пообщались приблизительно 10-15 минут, обсудив инцидент в Керченском проливе и общую ситуацию на Украине.