Батальон НАТО в Латвии усилили солдаты из Черногории

Черногорские военные присоединились к многонациональному батальону НАТО, дислоцированному в Латвии.

Как сообщило минобороны прибалтийской республики, это произошло в соответствии с решением, которое было принято на саммите альянса в Польше еще в 2016 году.

"К боевой группе расширенного присутствия НАТО в Латвии присоединились восемь военнослужащих Вооруженных сил Черногории", - цитирует оборонное ведомство ТАСС.

Агентство напоминает, что в настоящее время численность группировки Североатлантического альянса в Латвии составляет примерно 1,4 тысячи человек. В составе - военнослужащие из Албании, Испании, Италии, Польши, Словакии, Словении и Чехии. Возглавляет батальон Канада.