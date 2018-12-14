Лукашенко ответил на вопросы представителей медийного сообщества РФ

Четыре часа продолжалось общение белорусского президента Александра Лукашенко с представителями российского медийного сообщества. Вопросов - полтора десятка. Ответы - обстоятельные и откровенные. А параллельно - даже… дегустация. "А что вы не пьете сок, он без сахара?" - в частности поинтересовался во время пресс-конференций у них белорусский лидер. А затем пояснил: яблоки, из которых он сделан - из президентского сада.

Пресс-конференция Александра Лукашенко (в которой, к слову, приняли участие и представители "РГ" - главный редактор Владислав Фронин и шеф-редактор газеты "СОЮЗ. Беларусь - Россия" Ольга Герасименко) - это финальное мероприятие масштабного пресс-тура российского медиа-сообщества по Беларуси. Традиционного, к слову, мероприятия. Около 100 человек - представителей СМИ, блогеров, всевозможных экспертов из различных регионов России - в течение нескольких дней смотрели, как развивается белорусская промышленность и сельское хозяйство, как Минск готовится к Европейским играм - 2019.

Журналисты увидели белорусские вагоны для метро. Посетили флагман белорусской "оборонки" - Минский завод колесных тягачей. Посмотрели, как техника холдинга "Амкодор" умеет даже вальс танцевать, и отведали черной икры… белорусского производства. Настолько обширную и разнообразную программу гостям предложили неспроста. Дали возможность прочувствовать белорусские реалии на себе и донести свои эмоции до собственного зрителя или читателя. Вот и Александр Лукашенко подчеркивает: российский зритель о настоящей Беларуси знает крайне мало. Мол, единственный белорусский телеканал доступен только через спутник - и это не дает полного представления о стране. "Поэтому вы для нас сегодня, - обратился белорусский президент к присутствующим, - это настоящее окно в нашу Россию. Потому что хоть чуть-чуть информации получат россияне от вас там. О настоящей Беларуси".

Большая часть вопросов, дело ясное - о взаимоотношениях Беларуси и России. Из пресс-конференции представители российского медиа-сообщества в частности узнали: Россия остается стратегическим партнером и союзником Беларуси, ведь "там живут просто наши братья, кто бы они ни были: русские, чеченцы, ингуши, евреи…". Возникающие на высоком уровне споры по вопросам белорусско-российского сотрудничества - это "рабочие моменты". Страна остается последовательной сторонницей интеграции, готова ее развивать и дальше, но при условии железобетонного исполнения достигнутых договоренностей (а ответить на глобальные вызовы могут только мощные интеграционные объединения, в одиночку не справится даже крупной державе). Проблем с подписанием соглашения о взаимном признании виз с Россией не будет. Редкое, дескать, исключение: оно на союзном Совмине обсуждался раньше, чем легло президенту на стол… Война с памятниками в соседних с Беларусью странах - это полный идиотизм. В стране оберегают все мемориалы, установленные в знак памяти о Великой Отечественной войне. А еще Александр Лукашенко анонсировал свою очередную встречу с Владимиром Путиным. Провести ее российский президент предлагает в Кремле 25 декабря.

"Самый главный вопрос, который мы должны решать, - вопрос экономический - налогового маневра", - анонсировал Лукашенко. Он подчеркнул, что не пойдет ни на какие ухищрения в личных интересах и в игры играть не будет, а также обратил внимание, что за три года его проведения белорусский бюджет потерял почти 3,5 миллиарда долларов, до 2024 года его потери по разным оценкам составят до 10,8 миллиарда. "Фактически таможенные пошлины, - констатировал он, - вводятся другим путем".

Ответил белорусский президент и на звучащие порой претензии о многомиллиардной кредитной поддержке со стороны России. Отметил, если она и оказывается, то, во-первых, по гораздо большей процентной ставке, нежели кредиты МВФ. А ко всему прочему, Россия кредитует конечного потребителя, который производит товар, в том числе из российских комплектующих. "Если мы сегодня от Российской Федерации, к примеру 4-5 миллиардов долларов получили кредитов, то каждый год мы за обслуживание этих кредитов платим 1 миллиард 200 миллионов", - сказал белорусский президент.

Каким видит Александр Лукашенко наилучшее будущее для своей страны? Не жить в условиях войны. Она "не нужна - ни нам, ни вам, а все остальное мы сами сделаем, что не сделаем - купим".