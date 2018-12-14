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14.12.2018 03:24
Рубрика: В мире

Bloomberg: Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США

Фото: AP Photo/Gary Kazanjian Фото: AP Photo/Gary Kazanjian
Фото: AP Photo/Gary Kazanjian

Крупнейшая в мире по добыче и запасам нефти саудовская компания Saudi Aramco планирует в ближайшие недели сократить поставки в США, а также одновременно сдержать рост своих резервов углеводородов. Такую информацию в четверг озвучило агентство Bloomberg.

По его данным, нефтеперерабатывающие предприятия США были поставлены в известность, что в январе они получат гораздо меньше нефти, чем в предыдущие месяцы. Такой шаг объясняется решением ОПЕК и ключевых стран-производителей нефти сократить ее добычу.

Решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи превзошло ожидания рынка

Агентство не исключает, что объем поставок из королевства в США в начале следующего года может достигнуть 582 тысяч баррелей в сутки, что на 40% ниже среднего объема экспорта нефти из Саудовской Аравии в штаты, рассчитанного по итогам последнего квартала.

Отмечается, что планы Saudi Aramco ударят по крупным американским компаниям Valero Energy, Phillips 66, Chevron, Exxon Mobil и Marathon Petroleum. Им придется восполнять недопоставки саудовской нефти путем наращивания экспорта из Мексики, Канады или Венесуэлы, пишет ТАСС.

Напомним, седьмого декабря в Вене страны-участницы глобального соглашения о регулировании добычи (ОПЕК+) пришли к компромиссу по поводу сокращения нефтедобычи в следующем году. Картель ОПЕК взял на себя обязательство снизить производство на 800 тысяч баррелей в сутки, а страны, не входящие в ОПЕК, снизят добычу еще на 400 тысяч баррелей в сутки.

Россия сократит добычу нефти со следующего года на два процента от уровня октября этого года - на 228 тысяч баррелей в сутки.

ОПЕК улучшила прогноз по нефтедобыче в России
В мире США В мире Ближний Восток Саудовская Аравия
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