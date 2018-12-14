Что такое граффити - искусство или вандализм? С таким вопросом обратились к нашим соотечественникам социологи (ВЦИОМ).

Выяснилось, что большинство россиян (81 процент) слышали об уличных изображениях. 5 сами рисовали граффити. О рисунках на улице никогда не слышали 13 процентов наших сограждан, в основном это люди почтенного возраста более 60 лет.

На вопрос, можно ли считать граффити искусством наши соотечественники дали неоднозначные ответы. Большинство считает, что граффити все же не является искусством, но рисунки на стенах домов в отдельных случаях все же могут иметь право на существование. Четверть опрошенных (27 %) считает, что граффити - это искусство. Такое мнение высказывают, конечно, же молодые россияне от 18 до 24 лет. Чуть меньше - 24 процента наших сограждан настроены категорично, они убеждены, что граффити - это скорее порча объектов общественного назначения. Именно так рассуждают люди старшего поколения. Интересно, что 76 процентов россиян считают, что прежде чем рисовать на стенах домов, следует получить разрешение. И 22 процента уверены, что "уличная роспись" не требует никаких разрешений.