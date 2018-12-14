Британия оказалась под угрозой нашествия "чужих"

В Британии составили список из 66 "чужеродных" растений и животных, которые могут уничтожить местную флору и фауну, сообщает The Daily Mail. Как утверждают эксперты, чей доклад был опубликован в научном журнале Global Change Biology, некоторые эти виды уже попали в британские водоемы.

Во главе списка стоит "Северная змеиная голова" - китайская рыба, которая может жить даже в иле и грязи. Она рассматривается экспертами как наиболее опасная: с острыми как бритва зубами и очень агрессивным поведением она может легко уничтожить существующие в Великобритании популяции рыб. Впервые ее обнаружили в Альбионе в 2008 году. Она уже наводняет реки в США - в штатах Флорида и Вашингтон.

Одной из первых в этом списке значится морская водоросль Сodium parvulum, создавшая гигантскую растительную массу весом 6000 тонн у побережья Израиля, которая достигла 10 километров в длину, 3 километра в ширину и 20 сантиметров в толщину.

Исследователи также предупредили о появлении в британских водах сомов с ядовитыми плавниками, которые могут убить людей, оказавшихся на их пути. В настоящее время они обитают в Индийском океане и были нелегально ввезены в Альбион в прошлом году.

Среди других животных, которые представляют угрозу для дикой природы Великобритании, также находится белка-лиса, самая большая белка в Северной Америке, достигающая в высоту 60 сантиметров, которая может запугивать и вытеснять из природного ареала существующих серых и красных белок.

Исследователи говорят, что существа представляют угрозу для всего ЕС.



