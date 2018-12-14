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Рубрика: Экономика

ЦБ 15 января возобновит покупки иностранной валюты на внутреннем рынке

Текст: Юлия Кривошапко

Банк России снова начнет закупать на рынке иностранную валюту для Минфина в рамках бюджетного правила. Намеченная регулятором дата возобновления операций - 15 января. Закупки, не сделанные в 2018 году, могут быть проведены в течение следующего года и позже.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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"Решение о возобновлении закупки иностранной валюты принято с учетом стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке", - пояснил в своем сообщении Банк России.

Решение об отложенных в 2018 году покупках будет приниматься после возобновления регулярных покупок. Отложенные покупки могут быть осуществлены постепенно в течение 2019 года и последующих лет.

Минфин с помощью Банка России проводит операции по закупке валюты в рамках бюджетного правила. На приобретение иностранной валюты тратятся дополнительные доходы, полученные за счет разницы между фактической стоимостью нефти и той, которая была заложена в бюджете. С начала 2018 года и до сентября на покупку валюты было потрачено более 2,2 триллиона рублей, однако потом операции прекратили до конца года на фоне нестабильности на финансовом рынке.

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"Возвращение регулятора на рынок с покупкой валюты будет оказывать умеренное давление на курс рубля в связи с тем, что ключевая ставка сегодня была повышена, - считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Также полагаем, что ЦБ первые 3-5 месяцев будет держать очень умеренные объемы покупок, то есть, возвращаться на рынок постепенно".

В это время объемы покупки валюты на рынке, по прогнозам Покатовича, будут в пределах 3 миллиардов долларов в месяц.

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