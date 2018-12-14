ЦБ допустил вероятность ускорения инфляции до 6 процентов

Банк России допускает возможность ускорения инфляции до 5,5-6% в марте - апреле 2019 года. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы допускаем, что в пике - в марте - апреле - годовая инфляция может превысить 5,5% и даже достичь 6%. После ускорения в первом квартале 2019 года инфляция будет замедляться", - уточнила глава Банка России.

Комментируя вопрос о том, что должно измениться, чтобы ЦБ стал проводить менее консервативную денежно-кредитную политику, Эльвира Набиуллина напомнила, что Россия - страна с "очень молодым режимом инфляционного таргетирования". "Мы живем в условиях ниже таргета с середины 2017 года. Конечно, по историческим меркам - это очень мало, чтобы сформировалось доверие к тому, что инфляция всегда будет под контролем", - констатировала Набиуллина.

Она также добавила, что инфляционные ожидания пока не заякорены. "Мы будем проводить чуть менее консервативную политику, если увидим, что ситуация изменилась", - уточнила глава Банка России.

По итогам года инфляция в России составит 3,9-4 процента. Такой прогноз высказало Минэкономразвития в обзоре "Картина экономики", опубликованном на этой неделе. По данным ведомства, в декабре 2018 года инфляция может ускориться с ноябрьского показателя в 0,5% до 0,6%.