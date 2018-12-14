ЦБ рассказал, как повлияют нефтяные цены на экономику РФ

Банк России ожидает, что в условиях действия бюджетного правила влияние нефтяных цен на экономику России будет ограниченным. Об этом в пятницу на брифинге сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что, учитывая эти факторы, Банк России сохраняет прогноз темпов роста ВВП в пределах 1,2-1,7 процентов на 2019 год, и допускает возможность повышения до 2-3 процентов к 2021 году за счет реализации запланированных правительством структурных мер.

Глава ЦБ считает, что бюджетное правило компенсирует снижение среднегодовой цены на нефть в базовом сценарии с 63 до 55 долларов за баррель в 2019 году. В итоге их влияние на экономику будет незначительным.

В пятницу, 14 декабря, ЦБ РФ принял решение о повышении ключевой ставки с 7,5 до 7,75 процентов годовых.