ЦБ отозвал лицензию у московского банка с украинскими корнями

ЦБ РФ отозвал лицензию у еще одного московского банка - АО "РУНЭТБАНК". Приказ об этом сегодня подписан и опубликован на сайте регулятора.

В документе сказано, что отзыв лицензии связан с решением общего собрания акционеров банка о добровольной ликвидации кредитной организации.

РУНЭТБАНК был зарегистрирован в 1994 году под регистрационным номером Банка России 2829. Уставный капитал банка равен 91,4 миллиона рублей. Судя по данным финансовой отчетности за 9 месяцев 2018 года, банк практически не оказывал никаких финансовых услуг, а с учетом налогообложения работал себе в убыток, который в общей сложности составил 37,752 миллиона рублей.

Сайт банка в сети доступен, но не поддерживается. Последняя опубликованная новость датируется 26 мая 2016 года. Тем не менее, ресурс сохранил любопытный документ - список лиц, под контролем которых находится кредитная организация, загруженный в апреле 2018 года. В нем всего три фамилии - Михаил Комиссарук, Янита Римш и Владимир Фельдман.

Все трое - граждане Украины. 72,5 процента акций банка принадлежали компании CristelaLimited, принадлежавшей Михаилу Комиссаруку и зарегистрированной на Британских Виргинских островах.