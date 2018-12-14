ЦБ поддержал идею ограничить покупку частных банков государственными

Банк России поддерживает подход Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в ограничении сделок по покупке частных банков государственными. Об этом заявила на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Так она прокомментировала слухи о возможном приобретении частного Альфа-банка государственным ВТБ. Они появились после того, как в августе 2018 года член правления ВТБ Владимир Верхошинский, отвечавший за розничный бизнес госбанка, возглавил Альфа-банк.

Говоря о доле государственных банков в финансовой системе, Набиулина признала, что в связи с решением регулятора санировать крупные кредитные организации, доля госбанков выросла, "хотя в целом и до этого была достаточно высокой".

"Как только мы будем готовы, будем как можно быстрее выводить санированные банки на рынок. Мы заинтересованы в том, чтобы частные банки активно развивались и были финансово устойчивы. Это - наша главная забота", - подчеркнула Эльвира Набиуллина.