Цены на нефть ускорили падение на фоне укрепления доллара

Мировые цены на нефть продолжают снижение в пятницу вечером. Падение котировок достигало 2,5 процентов нефти марки WTI, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.41 мск нефть марки Brent поставками на февраль потеряла 2 процента и составила 60,22 доллара за баррель. Нефть марки WTI поставками на январь снизилась на 2,3 процента - до 51,37 доллара за баррель.

Снижение цен на нефть связано с волатильностью на мировых фондовых рынках и ростом курса доллара к другим валютам. Фондовые площадки реагируют на новости из Китая, свидетельствующие о негативных сценариях развития экономики страны.