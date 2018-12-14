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Рубрика: Экономика

Цены на нефть ускорили падение на фоне укрепления доллара

Текст: Ирина Жандарова

Мировые цены на нефть продолжают снижение в пятницу вечером. Падение котировок достигало 2,5 процентов нефти марки WTI, свидетельствуют данные торгов.

ЦБ снизил прогноз средней цены на нефть

По состоянию на 21.41 мск нефть марки Brent поставками на февраль потеряла 2 процента и составила 60,22 доллара за баррель. Нефть марки WTI поставками на январь снизилась на 2,3 процента - до 51,37 доллара за баррель.

Снижение цен на нефть связано с волатильностью на мировых фондовых рынках и ростом курса доллара к другим валютам. Фондовые площадки реагируют на новости из Китая, свидетельствующие о негативных сценариях развития экономики страны.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть
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