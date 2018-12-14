Численность осужденных в колониях достигла исторического минимума

В тюремном ведомстве сообщили, что численность осужденных в России достигла исторического минимума.

"На сегодняшний день в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится 467 тысяч человек. В новейшей истории России это самое маленькое количество осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях", рассказали "РГ" в Федеральной службе исполнения наказания.

Это не все количество заключенных, так как данные не учитывают арестованных в СИЗО. В целом по данным на 1 декабря в казенных домах содержалось 567 789 человек. За год тюремное население сократилось на 34 тысячи человек.

Тенденция, что суды реже назначают реальное лишение свободы, продолжается уже несколько лет. Активно применяются различные альтернативные наказания: штрафы, ограничение свободы, обязательные работы и другие.

"Для сравнения в начале января 2013 года в исправительных колониях, тюрьмах, лечебных исправительных учреждениях и воспитательных колониях содержалось 588 тысяч осужденных, - поясняют в Федеральной службе исполнения наказаний. - В 2014 году эта цифра составила 563 тысячи, в 2017 - 523 тысячи, в начале 2018 года в колониях отбывали наказание уже 497 840 осужденных. Сейчас же по состоянию на 1 декабря текущего года в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится 467 724 человек".

По словам представителей тюремного ведомства, число осужденных в нашей стране вследствие смягчения уголовно-исполнительной политики государства стабильно сокращается. Только за последние 10 лет их численность сократилась практически на четверть миллиона человек.

Меньше становится и арестов. Несколько лет назад юристы-практики отметили тенденцию, что цифра арестов пошла вверх, в некоторых регионах следственные изоляторы вновь стали переполняться. Были приняты меры, даны дополнительные разъяснения: арест должен применяться только в исключительных случаях. В целом рекомендуется применять гуманные меры пресечения, например, домашний арест. В СИЗО подследственного надо направлять, когда есть веские основания полагать, что он либо скроется, либо как-то помешает следствию, например, надавит на свидетелей.

Сейчас в следственный изоляторах содержится 100 тысяч человек, число арестованных с начала года сократилось на 4,2 тысячи человек.