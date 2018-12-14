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Рубрика: Происшествия

Численность осужденных в колониях достигла исторического минимума

Текст: Владислав Куликов
В тюремном ведомстве сообщили, что численность осужденных в России достигла исторического минимума.
Фото: depositphotos Фото: depositphotos
Фото: depositphotos

"На сегодняшний день в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится 467 тысяч человек. В новейшей истории России это самое маленькое количество осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях", рассказали "РГ" в Федеральной службе исполнения наказания.

Это не все количество заключенных, так как данные не учитывают арестованных в СИЗО. В целом по данным на 1 декабря в казенных домах содержалось 567 789 человек. За год тюремное население сократилось на 34 тысячи человек.

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Тенденция, что суды реже назначают реальное лишение свободы, продолжается уже несколько лет. Активно применяются различные альтернативные наказания: штрафы, ограничение свободы, обязательные работы и другие.

"Для сравнения в начале января 2013 года в исправительных колониях, тюрьмах, лечебных исправительных учреждениях и воспитательных колониях содержалось 588 тысяч осужденных, - поясняют в Федеральной службе исполнения наказаний. - В 2014 году эта цифра составила 563 тысячи, в 2017 - 523 тысячи, в начале 2018 года в колониях отбывали наказание уже 497 840 осужденных. Сейчас же по состоянию на 1 декабря текущего года в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится 467 724 человек".

По словам представителей тюремного ведомства, число осужденных в нашей стране вследствие смягчения уголовно-исполнительной политики государства стабильно сокращается. Только за последние 10 лет их численность сократилась практически на четверть миллиона человек.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Меньше становится и арестов. Несколько лет назад юристы-практики отметили тенденцию, что цифра арестов пошла вверх, в некоторых регионах следственные изоляторы вновь стали переполняться. Были приняты меры, даны дополнительные разъяснения: арест должен применяться только в исключительных случаях. В целом рекомендуется применять гуманные меры пресечения, например, домашний арест. В СИЗО подследственного надо направлять, когда есть веские основания полагать, что он либо скроется, либо как-то помешает следствию, например, надавит на свидетелей.

Сейчас в следственный изоляторах содержится 100 тысяч человек, число арестованных с начала года сократилось на 4,2 тысячи человек.

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