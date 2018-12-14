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Рубрика: Спорт

Пошли на стык

Лидеры Единой лиги ЦСКА и "Химки" сразились в главном европейском турнире
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск №7745 (282)
Лидеры Единой лиги ЦСКА и "Химки", не потерпевшие в этом турнире ни одного поражения в девяти проведенных матчах, вчера схлестнулись на континентальной арене. Матч 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги в столичном "Мегаспорте" на Ходынке завершился победой армейцев со счетом 88:74.
В нынешнем сезоне наш флагман ЦСКА и подмосковные "Химки" сыграют друг с другом еще как минимум три раза. Фото: РИА Новости В нынешнем сезоне наш флагман ЦСКА и подмосковные "Химки" сыграют друг с другом еще как минимум три раза. Фото: РИА Новости
В нынешнем сезоне наш флагман ЦСКА и подмосковные "Химки" сыграют друг с другом еще как минимум три раза. Фото: РИА Новости

Следующая фаза классического противостояния нашего баскетбола назначена на 14 января будущего года. В этот день "красно-синие" снова будут принимать химчан, но уже в рамках Единой лиги.

Ранее состоялись встречи предпоследнего тура первого группового этапа во втором по значимости Еврокубке, где нашу страну представляют три коллектива. Помимо главного приза в виде собственно трофея, участники Еврокубка борются за бонус в виде годичной лицензии Евролиги. Так что с мотивацией у команд проблем нет никаких. Как всегда стабилен "Локомотив-Кубань". Краснодарцам в прошлом розыгрыше чуть-чуть не хватило до титула, и южане всерьез настроены взять вершину со второй попытки. Они заранее обеспечили себе выход в следующий раунд, куда попадает четверка лучших команд из каждой группы, но продолжают успешно биться за первое место в своей шестерке - это престижно. А в отчетном туре "Локо" дома расправился с хорватской "Цедевитой", которой с турнирной точки зрения победа была куда нужнее - 80:76. Теперь у "железнодорожников" восемь выигрышей при одном поражении и первое место в секстете "В". Успех в сражении с клубом из Загреба был очень важен для кубанцев после обидной домашней неудачи во встрече с казахстанской "Астаной" в рамках Единой лиги.

Фото: РИА Новости
Баскетбольный "Зенит" проиграл в гостях "Валенсии"

По схожему графику идет и казанский УНИКС. Он выступает в группе "D" и накануне принимал испанскую "Уникаху". На кону здесь также был статус лидера группы - оба клуба квалифицировались в следующий раунд досрочно. Равный матч завершился в пользу российского клуба - 87:84.

А вот у питерского "Зенита" дела складываются неважно. Команда и в Единой лиге пока держится скромно, замыкая пятерку сильнейших. В Еврокубке же пока не гарантирован выход из группы. Это могло произойти в Валенсии, где "сине-бело-голубые" гостили у недавнего победителя Еврокубка и чемпиона Испании. Но провал в первой четверти стоил питерцам слишком дорого. "Зенит" очень старался соперника догнать, однако ближе чем на расстояние в шесть очков приблизиться к испанцам не смог - 97:89 в пользу "Валенсии".

Поражение в Испании осложнило "Зениту" задачу выхода в Топ-16 (теперь просто необходимо побеждать в последнем туре крепкий французский "Виллербанн") и подтвердило серьезность проблем питерского клуба в этом сезоне. Бронзовые призеры Единой лиги-2017/18 переживают кризис, который, очевидно, стал следствием неудачных кадровых решений в межсезонье. Таких как приобретение Брендона Дженкинса: экс-звезда НБА не прижился в "Зените" и недавно со скандалом покинул команду, обвинив в недоверии со стороны главного тренера Василия Карасева.

Спорт Баскетбол
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