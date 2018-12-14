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14.12.2018 20:50
Рубрика: Культура

Дмитрий Нагиев взбудоражил Нью-Йорк

Текст: Анна Ильина
В США впервые за пять лет прошла Неделя российского кино в Нью-Йорке - 2018. Ее организаторы - Cherry Orchard Festival (США) и Студия "Рок" (Россия).

Показы и встречи с российскими кинематографистами проходили на Манхэттене в престижном районе Челси, в SVA Theater с 8 по 14 декабря. Это хорошо знакомое любителям российского кино место. Ранее, когда в Нью-Йорке проводились недели российского кино, зрители и кинематографисты также встречались именно здесь, и многие хорошо помнят эти встречи.

Фото: предоставлено Первым каналом
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На обновленной и возрожденной Неделе российского кино в этом году показали 15 фильмов за неделю. Все - на русском языке с английскими субтитрами. Билеты стоили от 10 до 20 долларов США, но желающие могли приобрести за сто долларов абонемент на все показы.

Открылась Неделя российского кино анимацией. Многие соотечественники в Штатах хотят, чтобы их дети знали русский язык, а что этому может способствовать в большей степени, чем мультфильмы. Зрители приходили семьями на фильм "Фиксики: Большой секрет" и с удовольствием вникали в историю о маленьких существах, которые обитают в электронных девайсах. Уходили довольные и с подарками.

Единственный документальный фильм в программе "INTO_нация большой Одессы" Александра Бруньковского оказался близок и понятен зрителям Недели российского кино. Во-первых, в Нью-Йорке также есть маленькая Одесса, во вторых, Америка - также мультинациональная страна, как и город-порт, о котором речь в картине. Фильм представила продюсер и соавтор сценария фильма Сусанна Альперина.

Большой интерес в Нью-Йорке в первый день вызвал художественный фильм Авдотьи Смирновой "История одного назначения", одним из авторов сценария которого является обозреватель "РГ" Павел Басинский. Авдотья Смирнова приехала представить картину вместе со своим братом - режиссером и актером Алексеем Смирновым, который сыграл в фильме главную роль.

Фото: Пресс-служба фестиваля ARCTIC OPEN
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В первый день показали и фильм "Прогулка" Алексея Учителя - генерального директора студии "Рок" - соорганизатора Недели кино в Нью-Йорке с российской стороны. Алексей Учитель встретился со зрителями и ответил на вопросы.

Организаторы Недели российского кино тщательно продумали, какие именно фильмы везти в Нью-Йорк, чтобы представить весь спектр современного российского кинематографа. Карен Шахназаров представил свою картину "Анна Каренина. История Вронского". Любимец зрителей Алексей Гуськов - добрый философский фильм "Вечная жизнь Александра Христофорова" (режиссер Евгений Шелякин). Молодому поколению и не только были близки картины "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" (режиссер Александр Хант), "Я худею" (Алексей Нужный), а также фильм "Слоны могут играть в футбол". Эту работу режиссера Михаила Сегала представил исполнитель главной роли - актер Владимир Мишуков.

Показали на берегах Гудзона и анимационный полнометражный фильм "Гофманиада" с "ожившими" рисунками Михаила Шемякина.

Фото: depositphotos.com
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С большим нетерпением в Нью-Йорке ждали приезда российских кинозвезд. Константин Хабенский представлял "Собибор", Данила Козловский - фильмы "Тренер" и "На районе". А, чтобы посмотреть на Дмитрия Нагиева, билеты раскупались заранее - телеведущий и актер появился на американской премьере двух проектов - фильмов "Непрощенный" и "Елки Последние". Вторую картину он представлял вместе с продюсером Тимуром Бекмамбетовым, и нашими "Елками" и закрылась Неделя российского кино, подарив своим зрителям новогоднее настроение.

Организаторы намерены возобновленные Недели российского кино проводить ежегодно. И со следующего года на них планируется ввести конкурс и будут раздаваться призы.

Культура Кино и ТВ Наше кино
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