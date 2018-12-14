ДНР готова к наступлению группировки ВСУ по фронту на 50 километров

Заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о том, что разведка ДНР располагает данными о рассредоточении вдоль фронта в Донбассе на расстоянии в 50 километров от Мариуполя до Волновахи украинских танковых подразделений. Они должны образовать первый эшелон наступательной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Это свидетельствует о том, что Порошенко и его армия готовятся к широкомасштабному наступлению на Донбасс, о котором власти республики предупреждали ранее. По словам Басурина, которого цитирует Донецкое агентство новостей, в состав передовых сил Украины вошли подразделения 128-й и 79-й бригад ВСУ.

Ранее представитель Народной милиции ДНР сообщил о том, что провокация имеет цель отрезать участок территории республики на границе с Россией. В районе населенных пунктов Новотроицкое, Широкино, Ровнополь ВСУ сосредоточило свыше 12 тысяч военнослужащих, а также более 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня, 180 орудий и минометов, 12 единиц РСЗО "Смерч". В пятницу также со ссылкой на данные разведки республики стало известно о том, что украинское командование планирует поддержать наступление на ДНР с помощью боевых кораблей военно-морских сил Украины.

"Тактические группы ВМС Украины "Тритон" и "Мариуполь" находятся в районе Мариупольского порта в готовности к действию. Командирам боевых кораблей поставлена боевая задача по прикрытию наземной группировки оккупационных войск Украины с моря", - сообщил Эдуард Басурин.

По его словам, 14 декабря подразделения ВСУ значительно увеличили интенсивность обстрелов Донбасса. Басурин также сообщил о том, что подразделения Донецкой Народной Республики приведены в полную боеготовность на случай возможного наступления. Они были доукомплектованы личным составом и обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами. Кроме того, были укреплены позиции подразделений.

Напомним, что формальным поводом для наступления на Донбасс должна стать провокация в виде взрыва с помощью беспилотников ВСУ на одном из химических заводов Мариуполя. Выброс аммиака и заражение десятков тысяч мариупольцев Порошенко намерен списать на ДНР и начать наступление на Донбасс, которое собираются приурочить к "раскольническому собранию", которое пройдет в Киеве 15 декабря.

Агрессивные приготовления украинских властей ранее уже получили жесткую оценку со стороны Владимира Путина. Еще в июне 2018 года во время "Прямой линии" президент России дал понять, что "если это (наступление на Донбасс) случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом".

О готовящейся Киевом провокации на линии соприкосновения в Донбассе для быстрого наступления на мариупольском направлении с выходом к границе с Россией заявила 13 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что, "по замыслу киевских стратегов, резкое обострение ситуации нужно президенту Украины Порошенко, нужно как воздух, чтобы попытаться остановить неуклонно снижающийся рейтинг своей популярности накануне выборов".