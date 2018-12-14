Домохозяйка из Москвы выиграла титул на "Миссис Вселенная"

Обычная домохозяйка из Москвы 30-летняя Дарья Давыденко стала звездой, выиграв престижный титул на конкурсе "Миссис Вселенная".

Конкурс замужних женщин и мам проходил на Филиппинах, сообщает РИА Новости. Дарья Давыденко поехала туда как представитель России, выиграв национальный конкурс. Вместе с ней за престижные титулы боролись 89 конкурсанток из 49 стран. Молодая мама из Москвы должна была пройти по подиуму в национальном костюме, поучаствовать в модных показах и продефилировать в вечернем платье. Программа конкурса также включала доклад о защите от семейного насилия.

Образы приходилось менять каждый день, и Дарья с этим блестяще справилась. Девушка удостоилась титула "Супермодель". Жюри отметило искусство москвички преображаться в нужный момент.

Отметим, что Дарья является не только хранительницей домашнего очага и эффектной моделью, но и восходящей Instagram-звездой. На молодую маму подписались уже более 4 тысяч человек.