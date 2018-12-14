Евгений Рылов: С победой поздравляли даже с незнакомых телефонных номеров

Россиянин Евгений Рылов выиграл "золото" на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по плаванию по короткой воде.

Рылов показал результат 22,58 секунды, опередив американца Райана Мерфи на 0,05 секунды (22,63). Ирландец Шэйн Райан финишировал третьим (22,76).

- Для меня это дебют на короткой воде. И сразу победа. Поздравили все. И родные, и даже с незнакомых номеров приходили сообщения, - признался Рылов после церемонии награждения. - В принципе я доволен. Но был уставший. Был перенапряжен. Не хватило координации, поэтому старт и поворот проиграл Мерфи. Мог лучше. А так плавание на воде и под водой получилось неплохо.

Рылов также заявлен на дистанции 200 м на спине.

- Климент Колесников рассказывал про неудобный закругленный потолок. Я это тоже почувствовал. На "полтиннике" несколько раз "подкашивало". Посмотрим, что будет на 200. Наверное, прочувствую все, что испытал Клим.