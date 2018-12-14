Евразийский банк развития готов перенести штаб-квартиру в новый международный финцентр в Астане

С открытием международного финансового центра Казахстан сделал серьезную заявку на то, чтобы стать локомотивом развития финансового рынка ЕАЭС, уверен заместитель председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Крайний. Сам ЕАБР готов переехать в Астану и проводить листинг на новой площадке.

- У финансового центра Астаны с Евразийской экономической комиссией подписан меморандум о сотрудничестве по вопросам развития финансовых рынков, торговли и инвестиций, - прокомментировал Андрей Крайний. - Астанинский финцентр станет местом притяжения всех банков развития и сопряжения ЕАЭС и ШОС с целью продвижения евразийской интеграции. Мы внимательно изучаем возможности размещения облигаций на бирже МФЦА AIX и даже готовы перенести штаб-квартиру на территорию астанинского центра.

Напомним, международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), основанный по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, работает с начала этого года и уже собрал около сотни компаний из разных регионов мира на своей площадке. Бизнес привлекает работа в юрисдикции английского права, которая действует на территории астанинского финцентра, отмена основных налогов на несколько десятков лет вперед, упрощенные визовый, административный, трудовой режимы.

По мнению Андрея Крайнего, на становление нового финансового центра уйдет 6-8 лет, но уже сейчас в Астане созданы прозрачная и благоприятная для рынка нормативная база, современная инфраструктура.

Появление такой площадки не могло остаться незамеченным российскими бизнесменами, которые в условиях санкций столкнулись со сложностями в привлечении внешних капиталов.

- Наличие бизнес-хаба, который довольно близок к России, где используется тот же язык, имеются длительные исторические и культурные связи - точно станет привлекательным решением для многих, - уверен операционный директор сервиса по планированию путешествий Movista Дмитрий Витчинка, - Если правительство Казахстана взяло курс на создание механизмов защиты прав инвесторов, а финцентр будет оказывать им высококачественный сервис, площадка станет очень популярной.

Не так давно на новой бирже астанинского финцентра прошло первое IPO -акции разместил гигант мировой урановой отрасли "Казатомпром". Однако, по словам управляющего финцентром Кайрата Келимбетова, здесь ждут и компании меньшей капитализации. Руководители российских молодых компаний из финтех-сферы считают, что такая площадка могла бы быть интересна даже стартапам с точки зрения привлечения инвестиций.

- Сегодня ведь многие технологические предприниматели при первой возможности уезжают в Кремниевую долину и именно там пытаются найти деньги и выйти на рынок. Кроме того, в России низкий спрос на инновации, обусловленный тем, что при существующей стоимости денег в нашей стране выгоднее торговать, чем создавать производства. А нет производств - нет спроса на инновации, значит, и нет денег на стартапы, - замечает председатель совета директоров "Химрар", глава рабочей группы "Нейронет" Андрей Иващенко. - Если молодым проектам удастся получить более длинные и дешевые деньги, например, из Китая или Японии - это будет очень интересно стартапам.

Чтобы рассказать о новых возможностях привлечь инвестиции, эксперты астанинского финцентра провели презентации в Москве, Казани, Краснодаре, Минске, Тбилиси, Баку. Бизнес из стран евразийского региона показал в ходе этих встреч свой интерес к новой площадке.

Для российских компаний астанинский финцентр - одна из немногих реальных возможностей получить допуск к внешним капиталам, считает профессор Сергей Безделов, возглавляющий подкомитет по развитию инструментов финансирования инновационных и венчурных проектов комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям.

- Российские компании смогут использовать площадку Астаны для выхода на международный рынок капитала, обходя повышенное негативное внимание к российским предприятиям, связанное с санкциями, - отмечает Сергей Безделов. - Естественно, надо будет смотреть, как это будет работать на практике и развиваться.