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14.12.2018 17:10
Рубрика: Спорт

Фигурист Ковтун не только выступит на ЧР, но и прокомментирует его

Текст: Данила Жиляев

Совсем немного времени остается до старта чемпионата России по фигурному катанию - он пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря. В необычном амплуа предстанет перед любителями этого вида спорта Максим Ковтун, который не только выйдет на лед в числе участников, но и прокомментирует соревнования.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба телеканала "Матч ТВ", освещать подробности турнира будут олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва, двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира Максим Траньков, а также многократный призер европейских первенств Ковтун. Подчеркивается, что он будет совмещать выступление на турнире с комментаторской работой.

Все события чемпионата России по фигурному катанию телезрители смогут увидеть на каналах субхолдинга "Матч". Расписание трансляций выглядит следующим образом.

20 декабря

"Матч ТВ", "Матч! Арена"

13:55, 14:00. Мужчины. Короткая программа

"Матч! Арена"

16:50. Пары. Короткая программа

20:30. Танцы. Ритм-танец

21 декабря

"Матч! Арена"

14:00. Женщины. Короткая программа

16:50. Мужчины. Произвольная программа

20:10. Танцы. Произвольный танец

22 декабря

"Матч! Арена"

19:45. Женщины. Произвольная программа

23 декабря

"Матч! Арена"

14:00. Показательные выступления

Спорт Фигурное катание
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