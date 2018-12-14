Фото пользователей Facebook утекли в Сеть из-за ошибки

В Facebook обнаружили ошибку, из-за которой 6,8 миллиона фотографий попали в Сеть. Как сообщили разработчики, уязвимость в Photo API дала возможность разработчикам подучить доступ к фото до 5,6 миллиона пользователей.

Представители Facebook уточнили, что несанкционированный доступ к фото был открыт в течение 12 дней - с 13 по 25 сентября.

Разработчики также намерены представить разработчикам приложений инструменты, которые позволят определить, затронула ли их уязвимость, и нужно ли удалять фотографии, которые не предназначались для публикации. Также соцсеть уведомит пользователей, которые могли попасть в список пострадавших.

В открытый доступ могли попасть фото, которые пользователи загружали, но либо решили не публиковать, либо им не удалось это сделать из-за проблем с подключением.

За несвоевременное раскрытие проблемы Facebook грозит штраф до 20 миллионов фунтов стерлингов или 4 процентов годового мирового дохода.