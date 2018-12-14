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Гитарист Виктор Зинчук рассказал о своем состоянии после аварии

Поп-музыка
    14.12.2018, 15:20
Текст:   Олег Усков

Российский гитарист-виртуоз, композитор, рекордсмен Книги Гиннесса Виктор Зинчук опубликовал в Instagram видео, где рассказал о своем состоянии. 

Напомним: накануне Заслуженный артист РФ был госпитализирован после ДТП.

Инцидент произошел, когда гитарист ехал в Черноголовку - автомобиль музыканта Audi столкнулся с "Жигулями" в Пушкинском районе Подмосковья. При этом в момент аварии Виктор Иванович спал на заднем сидении машины, за рулем находился его директор.

У Зинчука - ушибы и сотрясение мозга. При этом музыкант держится бодряком и находит в себе силы шутить в том духе, что "живой - и слава Богу".

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#milano🇮🇹 #italia#cinesello #ciesa #ciesaortodossa #dopoconcerto #gitara#grazie #послеконцерта#гастроли #спас #православие ##церковь #концертывиталии Спасибо всем!За незабываемые и ярчайшие впечатления после концерта для прихожан РПЦ в Чинезелло с Владыкой Митрофаном,диаконом Дмитрием из Питера и Архимандритом Амвросием.(Владыка Митрофан многие лета священнослужитель,а в миру был офицером,командиром корабля ВМФ ,но когда в страшнейший шторм всех ожидала неминуемая смерть ,погибли многие суда,и его кораблю грозила та-же участь,он дал обет Богу стать священнослужителем, если все наши моряки останутся живы ..,Чудо случилось!Он с нами!)

Публикация от Виктор Зинчук (@viktor_zinchuk)

Виктор предлагает автомобилистам вести себя на дороге поаккуратнее и надеется вскоре вернуться в строй.

Поклонники в комментариях желают Виктору Ивановичу выздоровления (присоединяемся) и радуются его оптимизму.

Виктор Зинчук родился в 1958 году. В 1976-м поступил в музыкальную школу для одарённых детей. В 1987 году, поработав с различными коллективами, начал сольную карьеру. Первый альбом - 1990-й год, "Не бросай камней".

Профессор международной академии наук Сан-Марино, доцент Московского государственного университета культуры и искусств.

Был внесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2002 году как самый быстрый гитарист в мире. Рекорд его скорости игры на струнном инструменте - двадцать нот в секунду: результат Виктор показал, сыграв "Полет шмеля" за 24 секунды.

Выступил автором музыки к российско-финской мелодраме 1992 года "Короткое дыхание любви".

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